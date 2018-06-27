Для артистов здесь была организована летняя школа
Завершается международная летняя школа Союза театральных деятелей в Звенигороде.
В ней приняли участие артисты «Ульгэра» и выпускники Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) - Ариунзул Лхашидням (Монголия) и Золжаргал Булган (Монголия), сообщает пресс-служба театра кукол.
Бурятские артисты прошли обучение в Звенигороде
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