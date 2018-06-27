Бурятские артисты прошли обучение в Звенигороде

Для артистов здесь была организована летняя школа



Завершается международная летняя школа Союза театральных деятелей в Звенигороде.



В ней приняли участие артисты «Ульгэра» и выпускники Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) - Ариунзул Лхашидням (Монголия) и Золжаргал Булган (Монголия), сообщает пресс-служба театра кукол.

