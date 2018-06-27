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В поезде «Иркутск – Улан-Удэ» можно будет возить животных в багажном купе

Общество, 
В некоторых поездках запущена новая услуга – перевозка домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе поездов дальнего следования

Оформить такую услугу и перевезти домашнее животное можно будет с 16 июля, сообщает пресс-служба АО «Федеральная пассажирская компания».

Сервис заработает в пилотном режиме в 13 поездах:

№ 5/6 Санкт-Петербург – Москва,
№ 739/740 Москва – Белгород,
№ 133/133 Казань – Санкт-Петербург,
№ 45/45 Иваново – Санкт-Петербург,
№ 102/102 Адлер – Москва,
№ 15/15 Волгоград – Москва,
№ 9/10 Самара – Москва,
№ 13/14 Челябинск – Москва,
№ 148/147 Омск – Новосибирск,
№ 124/124 Красноярск – Абакан,
№ 150/149 Иркутск – Улан-Удэ,
№ 69/70 Чита – Москва,
№ 5/6 Владивосток – Хабаровск.

Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах.

К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы и другие маленькие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. Животные принимаются к перевозке в клетках (контейнерах). В течение всей поездки животное должно находиться в клетке (контейнере) в багажном купе.

За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.








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