Рыбу перевозили в пластиковых контейнерах без ветеринарных документов
25 июня ветеринары совместно с инспекторами ГИБДД провели рейд по Кабанскому району Бурятии. Был остановлен автомобиль, перевозивший 37 хвостов сазана (16,1 кг.), 4 леща (1,8 кг.), 7 язей (2,8 кг.), 145 окуней (47,1 кг.), одного килограммового карася, 3 сомов (3 кг.), 4 щуки (5,5 кг.). Всего 77,3 кг.
- Рыба перевозилась в пластмассовых ящиках, картонных коробках, без ветеринарных сопроводительных документов. Данная партия рыбы была изъята сотрудниками полиции и направлена в холодильные камеры представителю ООО «Данак» на ответственное хранение. Возбуждено административное дело, - уточняют в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии незаконно перевозили более 70 кг рыбы
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