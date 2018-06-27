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Бурятский борец выиграл турнир в Китае

Бурятский борец выиграл турнир в Китае
Общество,  Фото:"Борцы Бурятии"
Международный турнир по борьбе «Барагын Цом» проходил в китайском городе Хайлар

Турнир проходит только в олимпийских весовых категориях. Чемпионом стал бурятский борец Баяр Цыренов. Он выступал в весе 65 кг, сообщают «Борцы Бурятии».

- В первом кругу Баяр Цыренов выиграл у молодого монгола со счётом 12-2. Во втором кругу выиграл у серебряного призёра чемпионата мира в Лас-Вегасе Номина Батболда со счётом 13-2. В полуфинале победил монгола Наранболда со счётом 6-6 по качеству. И в финале выиграл у Хишига со счётом 2-0, - уточняют «Борцы Бурятии». 
спорт вольная борьба
 
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