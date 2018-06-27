Бурятские заёмщики чаще всего владеют iPhone

Каждый пятый житель Бурятии, пользующийся услугами микрофинансовых организаций (МФО), владеет смартфоном Apple. Таковы данные сервиса онлайн-займов «Робот Займер», изучившего гаджеты тех, кто занимает деньги «до зарплаты».



Специалисты сервиса проанализировали данные жителей Бурятии, обращавшихся за деньгами в МФО в последние три месяца, и получили список из 40 брендов производителей смартфонов.



В топ-10 самых популярных смартфонов вошли:



1. Apple - предпочитают 20,6% клиентов;

2. Samsung – 18,2%;

3. Lenovo – 8,1%;

4. ZTE – 5,7%;

5. Alcatel – 4,9%;

6. Sony – 4,6%;

7. LG – 4,3%;

8. Fly – 3,4%;

9. Huawei – 3,3%;

10. Micromax – 3,1%.



- Перечисленными марками смартфонов предпочитают пользоваться 76,2% клиентов МФО в Бурятии, - сообщили специалисты сервиса онлайн-займов «Робот Займер». - По присутствию на высоких позициях нашего рейтинга дорогостоящих брендов можно сделать вывод, что среди заемщиков много материально обеспеченных людей.



Кроме того, специалисты выявили и самые невостребованные бренды смартфонов среди бурятских заемщиков МФО: Doogee, Motorola и Vertex. Количество их владельцев среди всех получателей микрозаймов суммарно составило 0,4%.





