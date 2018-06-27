Бурятские заёмщики чаще всего владеют iPhone

Каждый пятый житель Бурятии, пользующийся услугами микрофинансовых организаций (МФО), владеет смартфоном Apple. Таковы данные сервиса онлайн-займов «Робот Займер», изучившего гаджеты тех, кто занимает деньги «до зарплаты».
Специалисты сервиса проанализировали данные жителей Бурятии, обращавшихся за деньгами в МФО в последние три месяца, и получили список из 40 брендов производителей смартфонов.
В топ-10 самых популярных смартфонов вошли:
1. Apple - предпочитают 20,6% клиентов;
2. Samsung – 18,2%;
3. Lenovo – 8,1%;
4. ZTE – 5,7%;
5. Alcatel – 4,9%;
6. Sony – 4,6%;
7. LG – 4,3%;
8. Fly – 3,4%;
9. Huawei – 3,3%;
10. Micromax – 3,1%.
- Перечисленными марками смартфонов предпочитают пользоваться 76,2% клиентов МФО в Бурятии, - сообщили специалисты сервиса онлайн-займов «Робот Займер». - По присутствию на высоких позициях нашего рейтинга дорогостоящих брендов можно сделать вывод, что среди заемщиков много материально обеспеченных людей.
Кроме того, специалисты выявили и самые невостребованные бренды смартфонов среди бурятских заемщиков МФО: Doogee, Motorola и Vertex. Количество их владельцев среди всех получателей микрозаймов суммарно составило 0,4%.
Специалисты сервиса проанализировали данные жителей Бурятии, обращавшихся за деньгами в МФО в последние три месяца, и получили список из 40 брендов производителей смартфонов.
В топ-10 самых популярных смартфонов вошли:
1. Apple - предпочитают 20,6% клиентов;
2. Samsung – 18,2%;
3. Lenovo – 8,1%;
4. ZTE – 5,7%;
5. Alcatel – 4,9%;
6. Sony – 4,6%;
7. LG – 4,3%;
8. Fly – 3,4%;
9. Huawei – 3,3%;
10. Micromax – 3,1%.
- Перечисленными марками смартфонов предпочитают пользоваться 76,2% клиентов МФО в Бурятии, - сообщили специалисты сервиса онлайн-займов «Робот Займер». - По присутствию на высоких позициях нашего рейтинга дорогостоящих брендов можно сделать вывод, что среди заемщиков много материально обеспеченных людей.
Кроме того, специалисты выявили и самые невостребованные бренды смартфонов среди бурятских заемщиков МФО: Doogee, Motorola и Vertex. Количество их владельцев среди всех получателей микрозаймов суммарно составило 0,4%.