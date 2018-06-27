Улан-удэнцы просят отказаться от сноса школы №40

Другие школы микрорайона переполнены
Как сообщал «Байкал-Daily», около двух недель назад стало известно о закрытии школы №40 на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ. Здание признали аварийным: в фундаменте появились трещины из-за подземной реки. Школа, вероятнее всего, будет снесена. Что будет с учениками (здесь учится более тысячи человек), пока неизвестно.
Родители сейчас собирают подписи с просьбой к властям республики не сносить школу, сообщается в сюжете Общественного телевидения России.
«После работы Светлана Шелехова собирает подписи горожан под петицией в адрес главы Бурятии. Вместе с другими родителями хочет добиться, чтобы власти сохранили школу, в которой учится её дочь и ещё тысяча с лишним детей», - сообщает ОТР.
В 2016 году городские власти признали здание школы ограниченно годным. С того момента по заказу мэрии частная проектная фирма каждый год обязательно проводит обследование школы. Во время очередной проверки в начале лета этого года эксперты вынесли заключение: трещины увеличиваются, находиться в школе опасно. В городской администрации создали рабочую группу из строителей, проектировщиков и сотрудников республиканского министерства образования. Эти люди должны решить, что делать со старым зданием школы.
- Может быть, проведут капитальный ремонт. Второй вариант – это перевод детей в другие школы. Третий вариант – перевод классами. Ни один ребёнок не останется без школы. Ни один учитель не останется без работы, - заявила Ульяна Афанасьева, председатель комитета по образованию Улан-Удэ.
Родители говорят, сделать капитальный ремонт здания к новому учебному году город уже не успеет. И боятся, что здание сороковой снесут, а их детей распределят по разным школам Улан-Удэ, где им придется доучиваться до выпускных экзаменов.
Елена Буерачная, житель Улан-Удэ: «Нам, конечно, будет лучше, если нашу школу либо реконструируют, либо построят здесь другую. Но на строительство, как говорят, надо миллиард-полтора. Естественно, сейчас денег никто не даст».
Наталья Комисарова, житель Улан-Удэ: «Пока предлагают нас раскидывать по школам. Пока конкретно номеров школ нет, потому школы не все готовы это сделать. И это нас очень сильное волнует. Остается всего два месяца».
Горожане просят главу республики сохранить сороковую школу – если нет денег на строительство нового здания, пусть власти реконструируют старое. И желательно побыстрее: учебные заведения в Улан-Удэ переполнены. Не исключено, говорят родители, что их детям при переходе в другую школу придется учиться во вторую или даже третью смену, уточняет ОТР.
Улан-удэнцы просят отказаться от сноса школы №40
Общество, Фото:
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