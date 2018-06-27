28 июня на концерте Voice of Friends выступит Одара и группа «Наши»
Уже в этот четверг улан-удэнская исполнительница Одара и группа «Наши» дадут концерт в рамках городской программы фестиваля «Голос кочевников».
Одара — начинающая поэтесса и исполнительница собственных песен из Улан-Удэ. Стиль своей музыки определяет, как «женский рок». Тематика песен разнообразна, от любовной лирики до патриотических тем. Её творчество — это переплетение новаторской, своеобразной поэзии в сочетании с самобытной музыкальной основой и мягким женским вокалом.
28 июня Одара представит свою программу при участии музыкантов из группы «Наши». Начало в 19:00 на сцене «Летник» на набережной Уды, сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.
Справка:
Серия концертов улан-удэнских музыкантов Voice of Friends была задумана в рамках продвижения X юбилейного фестиваля «Голос кочевников».
Одна из главных задач неофициальной программы: открыть и дать возможность заявить о себе музыкантам из Улан-Удэ, которые создают собственную музыку и тексты.
Концерты будут проходить до 17 июля, в них примут участие исполнители Макс Fилини, Partyfon, marie___marie, Sunberry Band, «ДАРИ», «10 км» и другие.
Улан-удэнцы услышат женский рок
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