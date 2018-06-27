Сейчас идут мастер-классы по вокалу и репетиции
В конкурсе исполнителей бурятской народной песни международного фестиваля «Алтаргана-2018» в Иркутской области команду Бурятии представят 4 солиста.
В старшей возрастной группе выступит Дамбиев Николай - пенсионер из Мухоршибирского района; в третьей и второй группах: Тунжинова Светлана, руководитель народного фольклорного ансамбля «Тэрэнги» (село Улекчин Закаменского района); Туяна Банзаракцаева - лауреат премии республиканского конкурса вокалистов им. Балдакова (Закаменский район) и самая юная исполнительница Наталья Бадмаева - учащаяся 10 класса (Кижингинский район).
26 июня начался мастер-класс по вокалу и репетиции с аккомпаниаторами для участников конкурса. Занятия по вокалу ведёт педагог, подготовивший немало лауреатов самых престижных конкурсов, Елбаев Вячеслав, заслуженный работник культуры России и Бурятии, преподаватель колледжа искусств им. Чайковского. На первом занятии Вячеслав Баендаевич прослушал участников, дал советы по репертуару и работе над голосом и дикцией.
Занятия мастер-класса продлятся до 4 июля. Кроме того, народные певцы примут участие в концерте «Наадан-Сурхарбан» 1 июля.
На участие в конкурсе исполнителей бурятской народной песни в Иркутской области подали заявки ещё 8 исполнителей из районов республики: Баргузинского, Еравнинского, Иволгинского, Тункинского, Кяхтинского и Северобайкальска, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Народные певцы Бурятии выступят на «Алтаргане»
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