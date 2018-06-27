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27 Июня

26 Июня

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В Бурятии выступит монгольский ансамбль моринхууристов

Общество, 
Ансамбль познакомит слушателей с монгольской культурой и кочевой жизнью

19 июля на сцене Бурятской филармонии выступит ансамбль моринхууристов из Монголии. Они представят монгольские мелодии и интерпретации западной классической и популярной музыки, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.

Коллектив известен по всему миру – он выступал на сценах «Suntory Hall», «Accross», «Orchard Hall» в Японии, «Musikverein» в Австрии, Карнеги Холла в Нью-Йорке, залах ООН в Нью-Йорке (2003, 2011) и ЮНЕСКО в Париже (2005, 2011), в Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Италии, Канаде, Турции, Китае, Японии, Южной Корее и в московском Большом театре. 


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