В Бурятии выступит монгольский ансамбль моринхууристов









19 июля на сцене Бурятской филармонии выступит ансамбль моринхууристов из Монголии. Они представят монгольские мелодии и интерпретации западной классической и популярной музыки, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.Коллектив известен по всему миру – он выступал на сценах «Suntory Hall», «Accross», «Orchard Hall» в Японии, «Musikverein» в Австрии, Карнеги Холла в Нью-Йорке, залах ООН в Нью-Йорке (2003, 2011) и ЮНЕСКО в Париже (2005, 2011), в Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Италии, Канаде, Турции, Китае, Японии, Южной Корее и в московском Большом театре.