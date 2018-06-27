В Бурятии сняли с продажи некачественные лекарства для животных

Выявили несколько таких препаратов



Специалисты выявили несоответствие требованиям качества образцов препаратов для животных: «Трициллин» (серия 010717, срок годности до 1 июля 2020 года) производства ООО «НПК «Асконт+», «Окситоцин 10 ЕД» (серия 101016, срок годности 1 октября 2018 года) производства ООО «БиоФармГарант» и «Глюкоза 40% раствор для инъекций» (серия 1, срок годности 1 января 2020 года) производства «Торговый дом «БиАгро».



Пробы препаратов были отобраны в Бурятии и Иркутской области инспекторами ветеринарного надзора управления Россельхознадзора.



В связи с этим продажа этой серии лекарственных препаратов для ветеринарного применения была приостановлена.



В случае выявления в продаже указанных препаратов жителей просят позвонить по телефону 8 (3012) 44-41-93, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Справка:



Трициллин назначают коровам для профилактики и лечения послеродового эндометрита и других воспалительных заболеваний родовых путей, при осложнённых родах и травмах родовых путей, а также для лечения ран.



Раствор окситоцина применяют самкам сельскохозяйственных животных при слабой родовой деятельности, маточном кровотечении, гипотонии и воспалении матки, мастите.



Гипертонический раствор глюкозы повышает осмотическое давление крови, улучшает процессы обмена веществ, антитоксическую функцию печени и работу сердца, расширяет кровеносные сосуды. Глюкоза стимулирует синтез гормонов и ферментов, повышает защитные силы организма животных.

