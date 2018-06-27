Выявили несколько таких препаратов
Специалисты выявили несоответствие требованиям качества образцов препаратов для животных: «Трициллин» (серия 010717, срок годности до 1 июля 2020 года) производства ООО «НПК «Асконт+», «Окситоцин 10 ЕД» (серия 101016, срок годности 1 октября 2018 года) производства ООО «БиоФармГарант» и «Глюкоза 40% раствор для инъекций» (серия 1, срок годности 1 января 2020 года) производства «Торговый дом «БиАгро».
Пробы препаратов были отобраны в Бурятии и Иркутской области инспекторами ветеринарного надзора управления Россельхознадзора.
В связи с этим продажа этой серии лекарственных препаратов для ветеринарного применения была приостановлена.
В случае выявления в продаже указанных препаратов жителей просят позвонить по телефону 8 (3012) 44-41-93, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Справка:
Трициллин назначают коровам для профилактики и лечения послеродового эндометрита и других воспалительных заболеваний родовых путей, при осложнённых родах и травмах родовых путей, а также для лечения ран.
Раствор окситоцина применяют самкам сельскохозяйственных животных при слабой родовой деятельности, маточном кровотечении, гипотонии и воспалении матки, мастите.
Гипертонический раствор глюкозы повышает осмотическое давление крови, улучшает процессы обмена веществ, антитоксическую функцию печени и работу сердца, расширяет кровеносные сосуды. Глюкоза стимулирует синтез гормонов и ферментов, повышает защитные силы организма животных.
В Бурятии сняли с продажи некачественные лекарства для животных
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