Спортсмены одержали победу в Башкортостане
Спортсмены Иркутской области завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 24 лет. Турнир проходил с 18 по 25 июня во Дворце спорта «Нефтехимик» в Салавате в республике Башкортостан.
Среди юниорок в весовой категории свыше 90 килограмм выступила уроженка Зимы Таисия Чижикова, которая завоевала три медали высшей пробы. Она показала лучший результат в рывке, который составил 99 килограмм. В толчке Таисия стала первой с результатом 120 килограмм. По сумме двоеборья она заняла первое место, набрав 219 килограмм.
Среди юниоров иркутский спортсмен Юрий Ахмедьянов в весовой категории свыше 105 килограмм с результатом в сумме двоеборья в 375 килограмм занял третье место. В рывке он набрал 170 килограмм и стал третьим. В толчке Юрий показал второй результат, который составил 205 килограмм, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
6 медалей завоевали иркутские тяжёлоатлеты на первенстве России
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