Жители Бурятии жалуются на назойливых коллекторов

Гражданам рекомендуют обращаться в службу судебных приставов



За первое полугодие текущего года в службу судебных приставов Бурятии поступило свыше 30 обращений граждан с жалобами на действия коллекторских агентств, кредитных и микрофинансовых организаций, работающих с просроченной задолженностью.



В основном обращения касались многократных звонков, поступивших от лиц, взыскивающих долги. Около половины заявлений граждан сотрудники ведомства направили для рассмотрения своим коллегам в другие регионы по адресу регистрации коллекторских агентств. Обращения на неправомерные действия кредитных и микрофинансовых организаций были переадресованы в Национальный банк республики, регулирующий их деятельность.



– Если граждане стали объектом неправомерных действий со стороны организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, необходимо обратиться письменно или прийти на приём в отдел правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления ФССП России по Бурятии, - сообщила начальник отдела Татьяна Батахаева.



Но не каждое заявление пострадавших граждан может стать основанием для привлечения к ответственности назойливых коллекторов. Для этого необходимо представить доказательства нарушений прав граждан со стороны таких организаций.



– Это могут быть сведения об абоненте и номере телефона, с которого осуществлялся дозвон, распечатка звонков, а также фото и видео съёмка иных нарушений, - уточняет Батахаева.



Коллекторы имеют право звонить не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Запрещается применять по отношению к должнику любое давление – физическое, психологическое, причинять вред здоровью и имуществу граждан.



Кроме того, коллекторские агентства не имеют права публиковать информацию о должнике в социальных сетях, звонить на рабочие номера телефонов и приходить к нему на работу. Закон запрещает коллекторам общаться с родственниками и коллегами должника, беспокоить по ночам, приходить с визитами чаще одного раза в неделю.



Нельзя привлекать одновременно больше одного коллектора для взаимодействия с должником, скрывать телефонный номер, а также звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



