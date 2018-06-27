Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июня

26 Июня

Популярное

Жители Бурятии жалуются на назойливых коллекторов

Жители Бурятии жалуются на назойливых коллекторов
Общество,  Фото:pixabay.com
Гражданам рекомендуют обращаться в службу судебных приставов

За первое полугодие текущего года в службу судебных приставов Бурятии поступило свыше 30 обращений граждан с жалобами на действия коллекторских агентств, кредитных и микрофинансовых организаций, работающих с просроченной задолженностью.

В основном обращения касались многократных звонков, поступивших от лиц, взыскивающих долги. Около половины заявлений граждан сотрудники ведомства направили для рассмотрения своим коллегам в другие регионы по адресу регистрации коллекторских агентств. Обращения на неправомерные действия кредитных и микрофинансовых организаций были переадресованы в Национальный банк республики, регулирующий их деятельность.

– Если граждане стали объектом неправомерных действий со стороны организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, необходимо обратиться письменно или прийти на приём в отдел правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления ФССП России по Бурятии, - сообщила начальник отдела Татьяна Батахаева.

Но не каждое заявление пострадавших граждан может стать основанием для привлечения к ответственности назойливых коллекторов. Для этого необходимо представить доказательства нарушений прав граждан со стороны таких организаций.

– Это могут быть сведения об абоненте и номере телефона, с которого осуществлялся дозвон, распечатка звонков, а также фото и видео съёмка иных нарушений, - уточняет Батахаева.

Коллекторы имеют право звонить не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Запрещается применять по отношению к должнику любое давление – физическое, психологическое, причинять вред здоровью и имуществу граждан.

Кроме того, коллекторские агентства не имеют права публиковать информацию о должнике в социальных сетях, звонить на рабочие номера телефонов и приходить к нему на работу. Закон запрещает коллекторам общаться с родственниками и коллегами должника, беспокоить по ночам, приходить с визитами чаще одного раза в неделю.

Нельзя привлекать одновременно больше одного коллектора для взаимодействия с должником, скрывать телефонный номер, а также звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

судебные приставы коллекторские агентства
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выступит монгольский ансамбль моринхууристов
Общество, 27.06.2018
Ансамбль познакомит слушателей с монгольской культурой и кочевой жизнью
6 медалей завоевали иркутские тяжёлоатлеты на первенстве России
Общество, 27.06.2018
Спортсмены одержали победу в Башкортостане
Жители Бурятии жалуются на назойливых коллекторов
Жители Бурятии жалуются на назойливых коллекторов
Общество, 27.06.2018
Гражданам рекомендуют обращаться в службу судебных приставов
С самых популярных озёр Бурятии вывезут мусор
С самых популярных озёр Бурятии вывезут мусор
Общество, 27.06.2018
Сейчас ведётся конкурсный отбор
В Бурятии выберут самых спортивных пенсионеров
Общество, 27.06.2018
Участники посоревнуются в волейболе, дартсе и лёгкой атлетике

Иркутянин взял бронзу Кубка России по русским шашкам
Общество, 27.06.2018
В июле он приедет в Улан-Удэ на всероссийский турнир
На Байкале стартует парусная регата Baikal Sailing Week 2018
На Байкале стартует парусная регата Baikal Sailing Week 2018
Общество, 27.06.2018
Маршрут регаты пройдёт по самым живописным и интересным островам
В Агинском Бурятском округе медали получили 86 выпускников
В Агинском Бурятском округе медали получили 86 выпускников
Общество, 27.06.2018
Больше всего медалистов выпустила Агинская окружная гимназия-интернат
В Бурятии пройдёт встреча со сценаристом сериала для ТВ-3
Общество, 27.06.2018
Александр Бузин сейчас работает над сценарием мистического сериала
Родители Улан-Удэ могут получить компенсацию за оплату детсадов
Общество, 27.06.2018
Её размер зависит от того, в какой сад ходит ребёнок
В Бурятии выиграли битву с блокнотами «Уничтожь меня»
В Бурятии выиграли битву с блокнотами «Уничтожь меня»
Общество, 27.06.2018
Активную борьбу с изданием-бестселлером вела детский омбудсмен Татьяна Вежевич
Улан-удэнцы пробежались с российским Форестом Гампом (фоторепортаж)
Улан-удэнцы пробежались с российским Форестом Гампом (фоторепортаж)
Общество, 27.06.2018
Александр Капер делился с бегунами секретами ЗОЖ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^