Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июня

26 Июня

Популярное

Жители Бурятии получат 20 бесплатных каналов цифрового телевидения

Жители Бурятии получат 20 бесплатных каналов цифрового телевидения
Общество,  Фото:pixabay.com
Сейчас доступны лишь 10 каналов

На сегодняшний день жители Бурятии могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населённых пунктах республики доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 первый мультиплекс: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

К концу текущего года жители Бурятии получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 : «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ».

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всём мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса.

«Аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удалённости и размера населенного пункта. При этом зрители цифрового эфирного телевидения не будут платить абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в России на 2009-2018 годы». В результате этой программы приём обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населённых пунктах России.

В Бурятии строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия».

Цифровое эфирное вещание ведётся с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса региональных программ ГТРК «Бурятия».

Для приёма бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона, в зависимости от условий проживания.

Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.

цифровое телевещание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выступит монгольский ансамбль моринхууристов
Общество, 27.06.2018
Ансамбль познакомит слушателей с монгольской культурой и кочевой жизнью
6 медалей завоевали иркутские тяжёлоатлеты на первенстве России
Общество, 27.06.2018
Спортсмены одержали победу в Башкортостане
Жители Бурятии жалуются на назойливых коллекторов
Жители Бурятии жалуются на назойливых коллекторов
Общество, 27.06.2018
Гражданам рекомендуют обращаться в службу судебных приставов
С самых популярных озёр Бурятии вывезут мусор
С самых популярных озёр Бурятии вывезут мусор
Общество, 27.06.2018
Сейчас ведётся конкурсный отбор
В Бурятии выберут самых спортивных пенсионеров
Общество, 27.06.2018
Участники посоревнуются в волейболе, дартсе и лёгкой атлетике

Иркутянин взял бронзу Кубка России по русским шашкам
Общество, 27.06.2018
В июле он приедет в Улан-Удэ на всероссийский турнир
На Байкале стартует парусная регата Baikal Sailing Week 2018
На Байкале стартует парусная регата Baikal Sailing Week 2018
Общество, 27.06.2018
Маршрут регаты пройдёт по самым живописным и интересным островам
В Агинском Бурятском округе медали получили 86 выпускников
В Агинском Бурятском округе медали получили 86 выпускников
Общество, 27.06.2018
Больше всего медалистов выпустила Агинская окружная гимназия-интернат
В Бурятии пройдёт встреча со сценаристом сериала для ТВ-3
Общество, 27.06.2018
Александр Бузин сейчас работает над сценарием мистического сериала
Родители Улан-Удэ могут получить компенсацию за оплату детсадов
Общество, 27.06.2018
Её размер зависит от того, в какой сад ходит ребёнок
В Бурятии выиграли битву с блокнотами «Уничтожь меня»
В Бурятии выиграли битву с блокнотами «Уничтожь меня»
Общество, 27.06.2018
Активную борьбу с изданием-бестселлером вела детский омбудсмен Татьяна Вежевич
Улан-удэнцы пробежались с российским Форестом Гампом (фоторепортаж)
Улан-удэнцы пробежались с российским Форестом Гампом (фоторепортаж)
Общество, 27.06.2018
Александр Капер делился с бегунами секретами ЗОЖ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^