Жители Бурятии получат 20 бесплатных каналов цифрового телевидения

Сейчас доступны лишь 10 каналов



На сегодняшний день жители Бурятии могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населённых пунктах республики доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 первый мультиплекс: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».



К концу текущего года жители Бурятии получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 : «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ».



Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всём мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса.



«Аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удалённости и размера населенного пункта. При этом зрители цифрового эфирного телевидения не будут платить абонентскую плату за телепросмотр.



Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в России на 2009-2018 годы». В результате этой программы приём обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населённых пунктах России.



В Бурятии строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия».



Цифровое эфирное вещание ведётся с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса региональных программ ГТРК «Бурятия».



Для приёма бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона, в зависимости от условий проживания.



Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.



