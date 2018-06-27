В Агинском Бурятском округе медали получили 86 выпускников

Больше всего медалистов выпустила Агинская окружная гимназия-интернат



25 июня на центральной площади посёлка Агинское состоялась ежегодная торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей выпускникам школ Агинского округа «Гордость Аги». В этом году школу с отличием окончили 86 человек. 62 выпускника стали обладателями золотой медали, 24 - награждены серебряной медалью.



Больше всего медалистов выпустила Агинская окружная гимназия-интернат - 21. В Дульдургинской общеобразовательной школе №1 – 9 отличников, в Агинской общеобразовательной школе №1 – 7. Из числа сельских школ лидерами являются Цаган-Ольская и Цаган-Челутайская школы (по 3 медалиста).



В церемонии вручения медалей приняли участие заместитель председателя правительства Забайкальского края – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев, главы муниципальных районов и поселка Агинское, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года Забайкалья», учитель математики Агинской средней школы №2», обладатель высокого звания одного из 15-ти лучших учителей России Соелма Батоболотова.



-Действительно вы - гордость нашей агинской земли, своим умом, талантом и старанием, упорным трудом и прилежанием стали лучшими в учебе, спорте, художественном творчестве и общественной жизни. Медаль – ваш первый вклад в фундамент прочного, успешного будущего, результат серьезной работы на протяжении 11 лет. Подтверждайте свое звание отличника–медалиста во всех делах, всегда и везде. В Агинском округе на протяжении всей своей истории сохраняют ценность образования как главный источник устойчивости и процветания. Будьте достойны своих родителей, учителей. Желаю вам поступить в высшие учебные заведения и стать хорошими специалистами, - напутствовал выпускников Бато Доржиев.



В рамках церемонии состоялось и награждение одарённых выпускников – вчерашних школьников, которые достигли высоких успехов в спорте и творчестве, являлись активными участниками муниципальных и окружных мероприятиях, занимались общественной работой, сообщает пресс-служба администрации округа.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на площади Советов в Улан-Удэ медали получили почти 300 выпускников.

