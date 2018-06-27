27 Июня

26 Июня

Популярное

В Агинском Бурятском округе медали получили 86 выпускников

В Агинском Бурятском округе медали получили 86 выпускников
Общество, 
Больше всего медалистов выпустила Агинская окружная гимназия-интернат

25 июня на центральной площади посёлка Агинское состоялась ежегодная торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей выпускникам школ Агинского округа «Гордость Аги». В этом году школу с отличием окончили 86 человек. 62 выпускника стали обладателями золотой медали, 24 - награждены серебряной медалью.

Больше всего медалистов выпустила Агинская окружная гимназия-интернат - 21. В Дульдургинской общеобразовательной школе №1 – 9 отличников, в Агинской общеобразовательной школе №1 – 7. Из числа сельских школ лидерами являются Цаган-Ольская и Цаган-Челутайская школы (по 3 медалиста).

В церемонии вручения медалей приняли участие заместитель председателя правительства Забайкальского края – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев, главы муниципальных районов и поселка Агинское, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года Забайкалья», учитель математики Агинской средней школы №2», обладатель высокого звания одного из 15-ти лучших учителей России Соелма Батоболотова.

-Действительно вы - гордость нашей агинской земли, своим умом, талантом и старанием, упорным трудом и прилежанием стали лучшими в учебе, спорте, художественном творчестве и общественной жизни. Медаль – ваш первый вклад в фундамент прочного, успешного будущего, результат серьезной работы на протяжении 11 лет. Подтверждайте свое звание отличника–медалиста во всех делах, всегда и везде. В Агинском округе на протяжении всей своей истории сохраняют ценность образования как главный источник устойчивости и процветания. Будьте достойны своих родителей, учителей. Желаю вам поступить в высшие учебные заведения и стать хорошими специалистами, - напутствовал выпускников Бато Доржиев.

В рамках церемонии состоялось и награждение одарённых выпускников – вчерашних школьников, которые достигли высоких успехов в спорте и творчестве, являлись активными участниками муниципальных и окружных мероприятиях, занимались общественной работой, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на площади Советов в Улан-Удэ медали получили почти 300 выпускников. 
выпускники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Родители Улан-Удэ могут получить компенсацию за оплату детсадов
Общество, 27.06.2018
Её размер зависит от того, в какой сад ходит ребёнок
В Бурятии выиграли битву с блокнотами «Уничтожь меня»
В Бурятии выиграли битву с блокнотами «Уничтожь меня»
Общество, 27.06.2018
Активную борьбу с изданием-бестселлером вела детский омбудсмен Татьяна Вежевич
Улан-удэнцы пробежались с российским Форестом Гампом (фоторепортаж)
Улан-удэнцы пробежались с российским Форестом Гампом (фоторепортаж)
Общество, 27.06.2018
Александр Капер делился с бегунами секретами ЗОЖ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В начале июля в Бурятии обещают дожди
В начале июля в Бурятии обещают дожди
Общество, 27.06.2018
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие 7 дней
Жителей Бурятии призывают присоединиться к флешмобу #наизнанку
Жителей Бурятии призывают присоединиться к флешмобу #наизнанку
Общество, 27.06.2018
Сегодня, 27 июня, в международный день слепоглухих в России стартует благотворительный онлайн-флешмоб #наизнанку в поддержку детей и взрослых с одновременным нарушением слуха и зрения
В Бурятию съедутся хирурги со всей страны
Общество, 27.06.2018
Медики обменяются опытом и обсудят дальнейшее развитие сердечно-сосудистой хирургии
Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут превратить в проезжую часть
Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут превратить в проезжую часть
Общество, 27.06.2018
Неизбежен снос торговых павильонов на площади Славы
Кочегары в селе Бурятии работали без спецодежды
Общество, 27.06.2018
Кроме того, зарплату выплачивали один раз в месяц
В Бурятии стартует программа для социальных предпринимателей «Начни иначе»
Общество, 27.06.2018
Главным призом станет интенсив по обмену опытом во Франции
Танцоров Бурятии приглашают на всероссийский конкурс «Хореографы»
Общество, 27.06.2018
Победители состязания получат звание лауреата конкурса, денежные премии и не только
Бурятский лагерь на Байкале будет сотрудничать с «Артеком»
Общество, 27.06.2018
Почувствовать дух «Артека» на Байкале смогут не только отдыхающие, но и все жители Бурятии
В Бурятии сегодня ожидается жаркая погода без осадков
В Бурятии сегодня ожидается жаркая погода без осадков
Общество, 27.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 июня в республике будет стоять погода без осадков. Днём по трассе БАМ местами кратковременный дождь.
Звёзды бурятской эстрады выступят перед улан-удэнцами
Общество, 26.06.2018
Праздник пройдёт на этой неделе в субботу  

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^