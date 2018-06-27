Александр Бузин сейчас работает над сценарием мистического сериала
19 июля в 17:00 часов в Национальной библиотеке Бурятии пройдёт встреча со сценаристом Александром Бузиным.
В 2016 году Александр стал одним из двух победителей первого Улан-Удэнского питчинга сценаристов и, получив средства на съёмки, выпустил короткометражный фильм «Время». Этот фильм стал победителем международного фестиваля кино «REC» в номинации «Лучший короткометражный фильм». Лента собрала 100 тысяч просмотров и множество положительных отзывов на YouTube.
Сейчас в составе авторской группы кинокомпании «БайкалКино» Александр работает над сценарием мистического сериала для канала ТВ-3.
- На предстоящей встрече я расскажу о пяти книгах по сценарному мастерству, которые прочёл за последние несколько месяцев, и о том, что я смог из них почерпнуть. Ни в коем случае не собираюсь никого учить написанию сценариев (поскольку сам нахожусь в начале пути) – хочу только поделиться информацией, в надежде, что она окажется для вас полезной, — рассказывает Александр.
Встреча состоится в зале литературы по культуре и искусству Национальной библиотеки республики.
Вход свободный, сообщает пресс-служба учреждения.
В Бурятии пройдёт встреча со сценаристом сериала для ТВ-3
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