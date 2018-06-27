В Бурятии пройдёт встреча со сценаристом сериала для ТВ-3

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Жителей Бурятии призывают присоединиться к флешмобу #наизнанку Общество, Сегодня, 27 июня, в международный день слепоглухих в России стартует благотворительный онлайн-флешмоб #наизнанку в поддержку детей и взрослых с одновременным нарушением слуха и зрения

В Бурятию съедутся хирурги со всей страны Общество, Медики обменяются опытом и обсудят дальнейшее развитие сердечно-сосудистой хирургии

Танцоров Бурятии приглашают на всероссийский конкурс «Хореографы» Общество, Победители состязания получат звание лауреата конкурса, денежные премии и не только



Бурятский лагерь на Байкале будет сотрудничать с «Артеком» Общество, Почувствовать дух «Артека» на Байкале смогут не только отдыхающие, но и все жители Бурятии

