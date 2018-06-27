27 Июня

26 Июня

Популярное

В Бурятии пройдёт встреча со сценаристом сериала для ТВ-3

Общество, 
Александр Бузин сейчас работает над сценарием мистического сериала

19 июля в 17:00 часов в Национальной библиотеке Бурятии пройдёт встреча со сценаристом Александром Бузиным.

В 2016 году Александр стал одним из двух победителей первого Улан-Удэнского питчинга сценаристов и, получив средства на съёмки, выпустил короткометражный фильм «Время». Этот фильм стал победителем международного фестиваля кино «REC» в номинации «Лучший короткометражный фильм». Лента собрала 100 тысяч просмотров и множество положительных отзывов на YouTube.

Сейчас в составе авторской группы кинокомпании «БайкалКино» Александр работает над сценарием мистического сериала для канала ТВ-3.

- На предстоящей встрече я расскажу о пяти книгах по сценарному мастерству, которые прочёл за последние несколько месяцев, и о том, что я смог из них почерпнуть. Ни в коем случае не собираюсь никого учить написанию сценариев (поскольку сам нахожусь в начале пути) – хочу только поделиться информацией, в надежде, что она окажется для вас полезной, — рассказывает Александр.

Встреча состоится в зале литературы по культуре и искусству Национальной библиотеки республики.

Вход свободный, сообщает пресс-служба учреждения.  
фильм сценаристы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Родители Улан-Удэ могут получить компенсацию за оплату детсадов
Общество, 27.06.2018
Её размер зависит от того, в какой сад ходит ребёнок
В Бурятии выиграли битву с блокнотами «Уничтожь меня»
В Бурятии выиграли битву с блокнотами «Уничтожь меня»
Общество, 27.06.2018
Активную борьбу с изданием-бестселлером вела детский омбудсмен Татьяна Вежевич
Улан-удэнцы пробежались с российским Форестом Гампом (фоторепортаж)
Улан-удэнцы пробежались с российским Форестом Гампом (фоторепортаж)
Общество, 27.06.2018
Александр Капер делился с бегунами секретами ЗОЖ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В начале июля в Бурятии обещают дожди
В начале июля в Бурятии обещают дожди
Общество, 27.06.2018
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие 7 дней
Жителей Бурятии призывают присоединиться к флешмобу #наизнанку
Жителей Бурятии призывают присоединиться к флешмобу #наизнанку
Общество, 27.06.2018
Сегодня, 27 июня, в международный день слепоглухих в России стартует благотворительный онлайн-флешмоб #наизнанку в поддержку детей и взрослых с одновременным нарушением слуха и зрения
В Бурятию съедутся хирурги со всей страны
Общество, 27.06.2018
Медики обменяются опытом и обсудят дальнейшее развитие сердечно-сосудистой хирургии
Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут превратить в проезжую часть
Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут превратить в проезжую часть
Общество, 27.06.2018
Неизбежен снос торговых павильонов на площади Славы
Кочегары в селе Бурятии работали без спецодежды
Общество, 27.06.2018
Кроме того, зарплату выплачивали один раз в месяц
В Бурятии стартует программа для социальных предпринимателей «Начни иначе»
Общество, 27.06.2018
Главным призом станет интенсив по обмену опытом во Франции
Танцоров Бурятии приглашают на всероссийский конкурс «Хореографы»
Общество, 27.06.2018
Победители состязания получат звание лауреата конкурса, денежные премии и не только
Бурятский лагерь на Байкале будет сотрудничать с «Артеком»
Общество, 27.06.2018
Почувствовать дух «Артека» на Байкале смогут не только отдыхающие, но и все жители Бурятии
В Бурятии сегодня ожидается жаркая погода без осадков
В Бурятии сегодня ожидается жаркая погода без осадков
Общество, 27.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 июня в республике будет стоять погода без осадков. Днём по трассе БАМ местами кратковременный дождь.
Звёзды бурятской эстрады выступят перед улан-удэнцами
Общество, 26.06.2018
Праздник пройдёт на этой неделе в субботу  

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^