В Бурятии выиграли битву с блокнотами «Уничтожь меня»

Активную борьбу с изданием-бестселлером вела детский омбудсмен Татьяна Вежевич
В Бурятии поставлена в точке в скандале с продажей всемирно известных блокнотов для творчества «Уничтожь меня» канадской художницы Кери Смит. Продажи блокнотов прекращены в ещё одной крупной сети книжных магазинов, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич.
«Вчера закончилась эпопея с «антиблокнотами» К.Смит - еще она крупная сеть книжных магазинов прекратила продажу этой продукции детям по нашему требованию. Для сведения - на сайте Роскомнадзора есть заключение экспертизы 2017 года, которая признала, что данная продукция наносит вред психическому здоровью детей и запрещена для продажи детям», - сообщила Татьяна Вежевич.
Детский омбудсмен призвала обращаться в Роспотребнадзор или прокуратуру, если в продаже вновь появятся эти блокноты без маркировки 18+ , без обёртки и в доступном для детей месте.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно борьба с блокнотами «Уничтожь меня» началась ранее по всей России. Жалобы граждане писали в генпрокуратуру РФ, уполномоченному по правам ребёнка при президенте и в Роспотребнадзор. Родители и психологи забили тревогу из-за заданий, которые могут вызвать у детей депрессивное состояние. В их числе, например, «Залезь повыше, сбрось блокнот», «Собери тут мёртвых жучков», «Смирись с потерей», «Напиши все матные слова, что знаешь». В одном из заданий предлагается нарисовать что-то отвратительное, вроде мёртвых птиц и животных, экскрементов или рвоты.
Есть предложение придумать свой собственный метод уничтожения. Имеется и такая запись: «Убийство запрещено законом. Но тут можно. Ручка – твоё оружие» по соседству с изображённым человеком.
Министерство образования Бурятии не нашло в данных блокнотах разрушительного характера или какого-либо негатива. Позицию минобрнауки Татьяна Вежевич раскритиковала ещё на прошлой неделе.
«Мы получили заключения, разделяющие мнение о том, что подобная печатная продукция наносит вред психическому здоровью детей. Но есть особая позиция - минобразования РБ считает, что подобные издания развивают творчество (рисовать, извините, говно и рвоту, мертвых животных и птиц), внимательность, снимает агрессию (это, наверное, по поводу задания убить человека на странице блокнота) и т.д. Даже сравнили автора блокнота с педагогами-новаторами, высказали мысль, что с этим блокнотом надо работать под руководством педагогов! До чего дожили!» - написала она.
В Бурятии выиграли битву с блокнотами «Уничтожь меня»
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