Он досрочно погасил кредит
Улан-удэнец подал в суд иск на страховую компанию ООО «СК Ренессанс Жизнь». Компания отказалась добровольно вернуть часть страховой премии, оплаченной по договору страхования, в связи с досрочным закрытием кредита.
Суд взыскал со страховой компании в пользу потребителя: 14 789 рублей – страховую премию не истекшему сроку действия договора страхования; 1000 рублей компенсацию морального вреда; 2500 рублей расходы за оказание юридических услуг; 9144 рублей штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Страховая компания незаконно отказала улан-удэнцу в выплате
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