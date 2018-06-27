Медики обменяются опытом и обсудят дальнейшее развитие сердечно-сосудистой хирургии



29-30 июня в Улан-Удэ состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы сердечно-сосудистой хирургии». Она будет посвящена 25-летию отделения сердечно-сосудистой хирургии республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба РКБ.



В конференции примут участие ведущие учёные, эксперты, руководители медицинских организаций, врачи кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пензы, Томска, Иркутска, Благовещенска, Читы, Якутска.



По словам организаторов, медики смогут обменяться передовым опытом, внедрением современных технологий, дальнейшего развития сердечно-сосудистой хирургии.



Читают сейчас

Жителей Бурятии призывают присоединиться к флешмобу #наизнанку Общество, Сегодня, 27 июня, в международный день слепоглухих в России стартует благотворительный онлайн-флешмоб #наизнанку в поддержку детей и взрослых с одновременным нарушением слуха и зрения

В Бурятию съедутся хирурги со всей страны Общество, Медики обменяются опытом и обсудят дальнейшее развитие сердечно-сосудистой хирургии

Танцоров Бурятии приглашают на всероссийский конкурс «Хореографы» Общество, Победители состязания получат звание лауреата конкурса, денежные премии и не только



Бурятский лагерь на Байкале будет сотрудничать с «Артеком» Общество, Почувствовать дух «Артека» на Байкале смогут не только отдыхающие, но и все жители Бурятии



В Бурятии сегодня ожидается жаркая погода без осадков Общество, По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 июня в республике будет стоять погода без осадков. Днём по трассе БАМ местами кратковременный дождь.



Осуждённые Иркутска изготовят дорожные ограждения Общество, С начала года в исправительных учреждениях области произведено продукции на 7,3 миллиона рублей

В Улан-Удэ стартует конкурс стихов Общество, Участниками конкурса могут быть как профессиональные, так и самодеятельные авторы



