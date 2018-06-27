В Бурятию съедутся хирурги со всей страны

Медики обменяются опытом и обсудят дальнейшее развитие сердечно-сосудистой хирургии
29-30 июня в Улан-Удэ состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы сердечно-сосудистой хирургии». Она будет посвящена 25-летию отделения сердечно-сосудистой хирургии республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба РКБ.
В конференции примут участие ведущие учёные, эксперты, руководители медицинских организаций, врачи кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пензы, Томска, Иркутска, Благовещенска, Читы, Якутска.
По словам организаторов, медики смогут обменяться передовым опытом, внедрением современных технологий, дальнейшего развития сердечно-сосудистой хирургии.
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