Кочегары в селе Бурятии работали без спецодежды

Кроме того, зарплату выплачивали один раз в месяц



В прокуратуру Заиграевского района обратился бывший работник ООО «Золто». Ему с нарушением сроков выплатили окончательный расчёт при увольнении. Кроме того, заработную плату работники предприятия получали один раз в месяц.



- Деятельность ООО «Золто» связана с передачей горячей воды котельными, сбором сточных вод, утилизаций отходов. Работодатель не обеспечивал работников (кочегаров) специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, - сообщают в пресс-службе респуликанской прокуратуры.



Директору предприятия внесено представление, которое удовлетворено, приняты меры к своевременной выплате заработной платы, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты.



За допущенные нарушения в отношении работодателя возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам их рассмотрения директора оштрафовали на 20 тысяч рублей.

