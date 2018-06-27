Кроме того, зарплату выплачивали один раз в месяц
В прокуратуру Заиграевского района обратился бывший работник ООО «Золто». Ему с нарушением сроков выплатили окончательный расчёт при увольнении. Кроме того, заработную плату работники предприятия получали один раз в месяц.
- Деятельность ООО «Золто» связана с передачей горячей воды котельными, сбором сточных вод, утилизаций отходов. Работодатель не обеспечивал работников (кочегаров) специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, - сообщают в пресс-службе респуликанской прокуратуры.
Директору предприятия внесено представление, которое удовлетворено, приняты меры к своевременной выплате заработной платы, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты.
За допущенные нарушения в отношении работодателя возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам их рассмотрения директора оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Кочегары в селе Бурятии работали без спецодежды
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