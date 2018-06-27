В Бурятии стартует программа для социальных предпринимателей «Начни иначе»

Главным призом станет интенсив по обмену опытом во Франции
В Бурятии до 16 июля в электронном виде принимаются заявки на участие в программе «Начни иначе» для социальных предпринимателей и НКО, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты республики.
К участию приглашаются социальные предприниматели и организации, которые поддерживают людей с инвалидностью.
Проекта нацелен на помощь организациям, улучшающим жизнь людей с инвалидностью, создание финансово устойчивых бизнес-моделей и формирование сообщества людей, объединённых мотивацией менять общество к лучшему.
Программа ориентирована на тех, кто трудоустраивает людей с инвалидностью или создаёт для них товары и услуги, людей, находящихся в начале пути или столкнувшихся с кризисом развития.
Осенью для авторов 12 лучших проектов начнётся ключевой этап «Начни иначе» – интенсивная двухмесячная программа развития с очными встречами с экспертами в Москве и дистанционными индивидуальными консультациями.
Программа включает три учебных блока: маркетинг и позиционирование, экономика и финансы проекта, навыки презентации и сторителлинг. Доработанные проекты будут соревноваться за главный приз.
Из трёх победителей двое получат премию в размере 200 и 150 тысяч рублей на развитие устойчивых моделей своих организаций. Главным призом станет интенсив по обмену опытом во Франции.
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