В Бурятии стартует программа для социальных предпринимателей «Начни иначе»

К участию приглашаются социальные предприниматели и организации, которые поддерживают людей с инвалидностью.



Проекта нацелен на помощь организациям, улучшающим жизнь людей с инвалидностью, создание финансово устойчивых бизнес-моделей и формирование сообщества людей, объединённых мотивацией менять общество к лучшему.



Программа ориентирована на тех, кто трудоустраивает людей с инвалидностью или создаёт для них товары и услуги, людей, находящихся в начале пути или столкнувшихся с кризисом развития.



Осенью для авторов 12 лучших проектов начнётся ключевой этап «Начни иначе» – интенсивная двухмесячная программа развития с очными встречами с экспертами в Москве и дистанционными индивидуальными консультациями.



Программа включает три учебных блока: маркетинг и позиционирование, экономика и финансы проекта, навыки презентации и сторителлинг. Доработанные проекты будут соревноваться за главный приз.



Из трёх победителей двое получат премию в размере 200 и 150 тысяч рублей на развитие устойчивых моделей своих организаций. Главным призом станет интенсив по обмену опытом во Франции.

