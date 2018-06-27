Танцоров Бурятии приглашают на всероссийский конкурс «Хореографы»



Конкурс учреждён правительством России для выявления молодых российских артистов балета и хореографов, повышения профессионального исполнительного мастерства, создания новых ярких хореографических произведений, поиска неординарных путей в подготовке молодых перспективных кадров для хореографических трупп российских театров и концертных организаций.



Жюри конкурса представлено авторитетными российскими хореографами, артистами, педагогами, руководителями ведущих театров страны. Художественный руководитель и председатель жюри конкурса – Юрий Григорович.



Участвовать в конкурсе, смогут те, кто имеет профессиональное хореографическое образование, либо студенты хореографических учебных заведений.

Победители состязания получат звание лауреата конкурса, денежные премии, а также возможность участия в постановках ведущих театров страны сезона следующего года.



Подробнее о конкурсе можно узнать в положении, а также на официальном сайте конкурса www.balletcontest.ru





С 25 ноября по 1 декабря в Москве состоится II Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов по специальности «Хореографы», сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.