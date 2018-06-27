По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 июня в республике будет стоять погода без осадков. Днём по трассе БАМ местами кратковременный дождь.



Ветер переменный 6-11 м/с.



Температура днём +27, +32, местами +19, +24.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура +30, +32 тепла.



Читают сейчас

В Бурятии сегодня ожидается жаркая погода без осадков Общество, По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 июня в республике будет стоять погода без осадков. Днём по трассе БАМ местами кратковременный дождь.



Осуждённые Иркутска изготовят дорожные ограждения Общество, С начала года в исправительных учреждениях области произведено продукции на 7,3 миллиона рублей

В Улан-Удэ стартует конкурс стихов Общество, Участниками конкурса могут быть как профессиональные, так и самодеятельные авторы





В Бурятии покрестились 8 осуждённых Общество, Исправительную колонию № 1 в городе Гусиноозёрск посетил отец Евгений, окормляющий здесь православную часовню