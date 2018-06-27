По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 июня в республике будет стоять погода без осадков. Днём по трассе БАМ местами кратковременный дождь.
Ветер переменный 6-11 м/с.
Температура днём +27, +32, местами +19, +24.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура +30, +32 тепла.
В Бурятии сегодня ожидается жаркая погода без осадков
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Общество, 27.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 июня в республике будет стоять погода без осадков. Днём по трассе БАМ местами кратковременный дождь.
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