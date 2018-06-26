Звёзды бурятской эстрады выступят перед улан-удэнцам

Праздник пройдёт на этой неделе в субботу



В парке «Юбилейный» в Улан-Удэ 30 июня пройдёт музыкально-танцевальный вечер. Перед посетителям выступят известные исполнители и коллективы Бурятии: Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, группа «Лаккитон», Сандык Цыденов, народный ансамбль «Вишнёвый цвет».



Праздник будет проходить с 17.00 до 18.00 часов.



Музыкальные вечера проводятся в парках столицы Бурятии в рамках проекта «Парк здоровья».

