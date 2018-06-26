Осуждённые Иркутска изготовят дорожные ограждения

С начала года в исправительных учреждениях области произведено продукции на 7,3 миллиона рублей



Исправительная колония № 19 в Иркутской области изготовит металлические ограждения для Марковского и Слюдянского муниципальных образований. Над заказом уже работает бригада осуждённых, трудоустроенных в цехе металлообработки, сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.



Всего будет изготовлено 543 метра дорожного ограждения.



В ведомстве отмечают, что исправительные учреждения Иркутской области изготавливают широкий перечень продукции для нужд муниципальных образований, в том числе металлические ограждения, фонари, скамейки и урны, детские площадки, разнообразные архитектурные формы для благоустройства городской среды.



С начала года в исправительных учреждениях произведено продукции на сумму 7,3 миллиона рублей для нужд областных и муниципальных учреждений региона. Спросом пользуются средства бытовой химии, обувь, спецодежда, мебель, продукты питания.

