С начала года в исправительных учреждениях области произведено продукции на 7,3 миллиона рублей
Исправительная колония № 19 в Иркутской области изготовит металлические ограждения для Марковского и Слюдянского муниципальных образований. Над заказом уже работает бригада осуждённых, трудоустроенных в цехе металлообработки, сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.
Всего будет изготовлено 543 метра дорожного ограждения.
В ведомстве отмечают, что исправительные учреждения Иркутской области изготавливают широкий перечень продукции для нужд муниципальных образований, в том числе металлические ограждения, фонари, скамейки и урны, детские площадки, разнообразные архитектурные формы для благоустройства городской среды.
С начала года в исправительных учреждениях произведено продукции на сумму 7,3 миллиона рублей для нужд областных и муниципальных учреждений региона. Спросом пользуются средства бытовой химии, обувь, спецодежда, мебель, продукты питания.
Осуждённые Иркутска изготовят дорожные ограждения
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