Участниками конкурса могут быть как профессиональные, так и самодеятельные авторы
В Улан-Удэ пройдёт конкурс стихов «Мой родной район», посвящённый 80-летию Советского района.
Участниками конкурса могут быть как профессиональные, так и самодеятельные авторы.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап стартовал 13 июня и продлится до 31 июля. На этом этапе проводится приём заявок и конкурсных работ, заочный отбор. Второй тур пройдёт с 1 по 18 августа, в ходе него жюри определит победителей.
Положение о конкурсе на сайте администрации Советского района - http://www.ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/120579/
В Улан-Удэ стартует конкурс стихов
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