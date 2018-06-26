В Улан-Удэ стартует конкурс стихов

Участниками конкурса могут быть как профессиональные, так и самодеятельные авторы



В Улан-Удэ пройдёт конкурс стихов «Мой родной район», посвящённый 80-летию Советского района.



Участниками конкурса могут быть как профессиональные, так и самодеятельные авторы.



Конкурс проводится в два этапа. Первый этап стартовал 13 июня и продлится до 31 июля. На этом этапе проводится приём заявок и конкурсных работ, заочный отбор. Второй тур пройдёт с 1 по 18 августа, в ходе него жюри определит победителей.



Положение о конкурсе на сайте администрации Советского района - http://www.ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/120579/

