Резкое ухудшение погоды ожидается в Иркутской области

Ожидаются ливневые дожди, грозы, сильный ветер



27 июня в северных районах Иркутской области ожидаются ливневые дожди, грозы, сильный ветер.



Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает о правилах поведения при неблагоприятных природных явлениях.



При приближении грозы лучше воздержаться от поездок и прогулок, недопустим выход на воду для купания или рыбной ловли. Из-за усиления ветра, который обычно сопровождает грозу, держитесь вдали от слабоукреплённых конструкций, деревьев и линий электропередач.



27-29 июня в большинстве районов области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

