Принимаются оригинально оформленные макеты и инсталляции
В Улан-Удэ состоится районная выставка-конкурс объёмных макетов и инсталляций памятников и достопримечательностей «Сохраняем прошлое – создаём будущее», посвящённая 80-летнему юбилею Советского района.
Конкурс стартовал 15 мая и завершится 30 июля. Выставка макетов и инсталляций будет организована во время проведения праздничных мероприятий, посвящённых 80-летнему юбилею Советского района.
В конкурсе могут участвовать образовательные учреждения, учреждения культуры и иные организации Советского района. Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны создавать макеты под руководством и контролем старших наставников, воспитателей, родителей.
Принимаются оригинально оформленные макеты и инсталляции в исправном состоянии, чьи габаритные размеры не менее 1,5 метров в высоту и 1 метра в ширину.
Макеты и инсталляции могут быть выполнены из бумаги, ватмана, картона, дерева, металла, глины, пластилина, пенокартона, пластика, пенопластика, органического стекла, гофрокартона, фанеры и любых других нетоксичных и безопасных материалов.
Макеты и инсталляции должны иметь хороший эстетический вид, все конструкции и детали декора должны быть качественно закреплены.
Для участия в конкурсе необходимо до 30 июля включительно подать коллективную или индивидуальную заявку и макет памятника.
Подробная информация размещена на сайте администрации Улан-Удэ по ссылке - http://www.ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/120577/
Улан-удэнцы сделают большие макеты памятников Советского района
Общество, Фото:
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