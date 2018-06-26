Улан-удэнцы сделают большие макеты памятников Советского района

Принимаются оригинально оформленные макеты и инсталляции



В Улан-Удэ состоится районная выставка-конкурс объёмных макетов и инсталляций памятников и достопримечательностей «Сохраняем прошлое – создаём будущее», посвящённая 80-летнему юбилею Советского района.



Конкурс стартовал 15 мая и завершится 30 июля. Выставка макетов и инсталляций будет организована во время проведения праздничных мероприятий, посвящённых 80-летнему юбилею Советского района.



В конкурсе могут участвовать образовательные учреждения, учреждения культуры и иные организации Советского района. Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны создавать макеты под руководством и контролем старших наставников, воспитателей, родителей.



Принимаются оригинально оформленные макеты и инсталляции в исправном состоянии, чьи габаритные размеры не менее 1,5 метров в высоту и 1 метра в ширину.



Макеты и инсталляции могут быть выполнены из бумаги, ватмана, картона, дерева, металла, глины, пластилина, пенокартона, пластика, пенопластика, органического стекла, гофрокартона, фанеры и любых других нетоксичных и безопасных материалов.



Макеты и инсталляции должны иметь хороший эстетический вид, все конструкции и детали декора должны быть качественно закреплены.



Для участия в конкурсе необходимо до 30 июля включительно подать коллективную или индивидуальную заявку и макет памятника.



Подробная информация размещена на сайте администрации Улан-Удэ по ссылке - http://www.ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/120577/

