В Бурятии ликвидируют свалку в местности «Соловей»

Прокуратура района направила исковое заявление в Баргузинский районный суд



На территории Баргузинского района были обнаружены два объекта, создающие потенциальную угрозу населённым пунктам. Первым объектом оказалась свалка отходов, размещённая на земельном участке с восточной стороны в местности «Соловей» в сторону реки Баргузин. За пределами границ свалки, включая просёлочную дорогу, расположен мусор, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.



Прокуратурой Баргузинского района внесено представление главе местного самоуправления по устранению выявленных нарушений.



Вторым объектом, который создаёт потенциальную угрозу возникновения пожара, является место хранения отходов лесопиления одного из частных предприятий.



Данная компания организовала деятельность по приёму и хранению опилок на открытом грунте, не заботясь о том, что в соответствии с действующим законодательством такого рода площадки должны быть с водонепроницаемым покрытием и поверхностью, способной защищать площадку от воздействия осадков и ветров.



Дополнительно по всему периметру земельного участка должна быть осуществлена обваловка, которая отсутствует, как и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями.



Чтобы устранить выявленные нарушения прокуратурой района направлено исковое заявление в Баргузинский районный суд о признании незаконной деятельности компании, а также обязании устранить нарушения путём ликвидации отходов производства, безопасным способом без причинения вреда окружающей среде и почве.



- Нас сильно беспокоит ситуация, в которой будь то организация или предприниматель, занимающийся деревообработкой, не соблюдает минимальные требования природоохранного законодательства или создаёт формальные условия для складирования отходов, своими действиями усугубляя состояние окружающей среды. Активисты ОНФ продолжат мониторинг в данном направлении – сообщает координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в республике Алексей Бадмаев.

