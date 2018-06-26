26 Июня

25 Июня

Популярное

В Бурятии ликвидируют свалку в местности «Соловей»

Общество, 
Прокуратура района направила исковое заявление в Баргузинский районный суд

На территории Баргузинского района были обнаружены два объекта, создающие потенциальную угрозу населённым пунктам. Первым объектом оказалась свалка отходов, размещённая на земельном участке с восточной стороны в местности «Соловей» в сторону реки Баргузин. За пределами границ свалки, включая просёлочную дорогу, расположен мусор, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.

Прокуратурой Баргузинского района внесено представление главе местного самоуправления по устранению выявленных нарушений.

Вторым объектом, который создаёт потенциальную угрозу возникновения пожара, является место хранения отходов лесопиления одного из частных предприятий.

Данная компания организовала деятельность по приёму и хранению опилок на открытом грунте, не заботясь о том, что в соответствии с действующим законодательством такого рода площадки должны быть с водонепроницаемым покрытием и поверхностью, способной защищать площадку от воздействия осадков и ветров.

Дополнительно по всему периметру земельного участка должна быть осуществлена обваловка, которая отсутствует, как и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями.

Чтобы устранить выявленные нарушения прокуратурой района направлено исковое заявление в Баргузинский районный суд о признании незаконной деятельности компании, а также обязании устранить нарушения путём ликвидации отходов производства, безопасным способом без причинения вреда окружающей среде и почве.

- Нас сильно беспокоит ситуация, в которой будь то организация или предприниматель, занимающийся деревообработкой, не соблюдает минимальные требования природоохранного законодательства или создаёт формальные условия для складирования отходов, своими действиями усугубляя состояние окружающей среды. Активисты ОНФ продолжат мониторинг в данном направлении – сообщает координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в республике Алексей Бадмаев.
свалка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ликвидируют свалку в местности «Соловей»
Общество, 26.06.2018
Прокуратура района направила исковое заявление в Баргузинский районный суд
Улан-Удэ посетил китайский поэт Хань Бо
Улан-Удэ посетил китайский поэт Хань Бо
Общество, 26.06.2018
Он встретился со студентами и преподавателями бурятского вуза

355 выпускникам Иркутска вручили золотые медали
355 выпускникам Иркутска вручили золотые медали
Общество, 26.06.2018
Также подросткам вручили статуэтки «Надежда нации»
В Бурятии проверили семьи на жестокое обращение с детьми
Общество, 26.06.2018
С родителями провели разъяснительную работу

В Бурятии перевозили лошадей без документов
Общество, 26.06.2018
Владельца животных оштрафовали
Борис Будаев из Бурятии провёл мастер-класс в Забайкалье
Борис Будаев из Бурятии провёл мастер-класс в Забайкалье
Общество, 26.06.2018
Он рассказал детям, как добился успехов в спорте
В Улан-Удэ отключат светофор на Левом берегу
В Улан-Удэ отключат светофор на Левом берегу
Общество, 26.06.2018
Изменение связано с плановым ремонтом электросетевой компании
Лама из Бурятии рассказал, откуда берутся болезни (видео)
Лама из Бурятии рассказал, откуда берутся болезни (видео)
Общество, 26.06.2018
Представитель буддийского храма объясняет сельчанам, откуда у маленьких детей возникают аллергия, плохое зрение, а также слух  
В Бурятии провели фестиваль «Твороговский топор»
В Бурятии провели фестиваль «Твороговский топор»
Общество, 26.06.2018
Участники соревновались в умении пилить бревна и колоть дрова
В Улан-Удэ наградят лауреатов премии мэра «Молодые таланты»
Общество, 26.06.2018
Получат грамоты и денежные призы 15 человек  
Росреестр Бурятии проведёт день бесплатной правовой помощи
Общество, 26.06.2018
27 июня с 13:00 до 17:00 в управлении Росреестра по Бурятии состоится день правовой помощи населению
На дорогах Улан-Удэ вновь орудуют волонтёры-мошенники
На дорогах Улан-Удэ вновь орудуют волонтёры-мошенники
Общество, 26.06.2018
Они якобы собирают деньги на лечение больных детей
Иркутянин вошёл в сборную России по конному спорту
Иркутянин вошёл в сборную России по конному спорту
Общество, 26.06.2018
Он примет участие во всемирных специальных олимпийских играх, которые пройдут в Абу-Даби

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^