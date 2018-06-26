Улан-Удэ посетил китайский поэт Хань Бо

Он встретился со студентами и преподавателями бурятского вуза



25 июня Восточный институт БГУ посетил известный китайский поэт Хань Бо. В этот день состоялась встреча поэта с преподавательским составом и студентами вуза.



В рамках мероприятия Хань Бо прочитал лекцию «Плюсы и минусы языка современной китайской поэзии», после прошло обсуждение, где студенты живо интересовались творчеством поэта, задавали различные вопросы о китайской литературе.



Также накануне состоялась экскурсия «От острога до столицы», в ходе которой гость познакомился с историей и достопримечательностями Улан-Удэ, сообщает пресс-служба БГУ.

