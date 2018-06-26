Также подросткам вручили статуэтки «Надежда нации»
На Нижней Набережной Ангары состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников школ Иркутска 2018 года. 355 медалистам вручили «Надежда нации». Кроме этого, директора 62 школ, чьи выпускники стали лучшими, получили памятные медали, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Среди медалистов – победители и призёры региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и спортивных состязаний. В этом году школы Иркутска закончили 3690 одиннадцатиклассников. Традиционно высокие показатели по количеству золотых медалистов продемонстрировали выпускники лицея ИГУ (25 человек), лицея №3 (23 человека), гимназии №25 (17 человек).
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня 295 выпускникам Улан-Удэ тоже вручили золотые медали.
355 выпускникам Иркутска вручили золотые медали
Общество, Фото:
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