С родителями провели разъяснительную работу
В Северо-Байкальском районе с 30 мая по 30 сентября проводится межведомственная операция «Подросток – 2018», которая проходит в три этапа.
Первый из них – «Подросток – лето». Этап стартовал в конце учебного года и продлится до начала июля. Второй этап - «Подросток – семья» начнётся с 1 августа и завершится с окончанием летних каникул. Заключительный этап операции - «Всеобуч» намечен на 1 сентября и будет проходить в течение месяца.
В рамках операции «Подросток» социальным педагогом Северобайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, социальным педагогом Нижнеангарской средней школы № 1, инспектором ПДН проведён рейд по семьям, с целью выявления родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания несовершеннолетних детей, выявления фактов жестокого обращения с детьми.
В ходе рейда обследовано 11 семей. По его результатам фактов жестокого обращения и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей не выявлено. При посещении семей с родителями проводились беседы о здоровом образе жизни, соблюдении несовершеннолетними комендантского часа, правил дорожного движения, а также родителям были вручены приглашения на круглый стол «Есть ли детство у Ваших детей?», который пройдёт 26 июня.
Также специалисты службы сопровождения учреждения провели психологическое обследование детей, проживающих в посёлке Нижнеангарск, находящихся на воспитании в замещающих семьях, на предмет их социально - психологической адаптации с целью исключения кризисных явлений. Приёмным родителям розданы памятки «Возраст первой любви», семьям напомнили о правилах поведения на воде в летний период, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии проверили семьи на жестокое обращение с детьми
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прокуратура района направила исковое заявление в Баргузинский районный суд
Он встретился со студентами и преподавателями бурятского вуза
Также подросткам вручили статуэтки «Надежда нации»
С родителями провели разъяснительную работу
Зрители увидят три постановки
Владельца животных оштрафовали
Он рассказал детям, как добился успехов в спорте
Изменение связано с плановым ремонтом электросетевой компании
Представитель буддийского храма объясняет сельчанам, откуда у маленьких детей возникают аллергия, плохое зрение, а также слух
Участники соревновались в умении пилить бревна и колоть дрова
Он похвалил якутских коллег
Получат грамоты и денежные призы 15 человек
27 июня с 13:00 до 17:00 в управлении Росреестра по Бурятии состоится день правовой помощи населению
Они якобы собирают деньги на лечение больных детей
Он примет участие во всемирных специальных олимпийских играх, которые пройдут в Абу-Даби