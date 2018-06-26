В Бурятии проверили семьи на жестокое обращение с детьми

С родителями провели разъяснительную работу



В Северо-Байкальском районе с 30 мая по 30 сентября проводится межведомственная операция «Подросток – 2018», которая проходит в три этапа.



Первый из них – «Подросток – лето». Этап стартовал в конце учебного года и продлится до начала июля. Второй этап - «Подросток – семья» начнётся с 1 августа и завершится с окончанием летних каникул. Заключительный этап операции - «Всеобуч» намечен на 1 сентября и будет проходить в течение месяца.



В рамках операции «Подросток» социальным педагогом Северобайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, социальным педагогом Нижнеангарской средней школы № 1, инспектором ПДН проведён рейд по семьям, с целью выявления родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания несовершеннолетних детей, выявления фактов жестокого обращения с детьми.



В ходе рейда обследовано 11 семей. По его результатам фактов жестокого обращения и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей не выявлено. При посещении семей с родителями проводились беседы о здоровом образе жизни, соблюдении несовершеннолетними комендантского часа, правил дорожного движения, а также родителям были вручены приглашения на круглый стол «Есть ли детство у Ваших детей?», который пройдёт 26 июня.



Также специалисты службы сопровождения учреждения провели психологическое обследование детей, проживающих в посёлке Нижнеангарск, находящихся на воспитании в замещающих семьях, на предмет их социально - психологической адаптации с целью исключения кризисных явлений. Приёмным родителям розданы памятки «Возраст первой любви», семьям напомнили о правилах поведения на воде в летний период, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



