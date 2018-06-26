Улан-удэнцев приглашают на выступления якутского театра

Зрители увидят три постановки



С 12 по 17 сентября Якутский театр юного зрителя на сцене Бурятского театра покажет три спектакля. При этом на афише одной из постановок стоит специальная пометка «Предупреждаем! Спектакль не для слабонервных!».



Артисты представят на суд зрителей спектакль «Три ночи (YC ТYYН)» по произведению Николая Гоголя, «Вий». Исследователи отмечают сходство традиционных представлений в мифологиях разных народов, считают авторы спектакля. У Гоголя описание персонажей славянской мифологии перекликается с персонажами якутского Олонхо. Например, описание тяжёлых век Вия и Глав нижнего мира; или Панночка – оборотень действует как якутский Үөр.



- Людям свойственно интересоваться чем-то неизведанным и таинственным, особенно подрастающему поколению. Душевные всплески, потрясение, неожиданность дают возможность выплеснуть свои эмоции, в том числе и негативные, - уверяют создатели постановки.



Режиссёр постановки Александр Титигиров, художник Прасковья Павлова, а перевод Кирилла Семёнова. Продолжительность спектакля составит 1 час 15 мин.



Ещё одна постановка будет по произведению Александра Пушкина - «Сказка о рыбаке и рыбке». Спектакль будет отличаться яркими декорациями, костюмами и реквизитом. Продолжительность представления составит – 50 минут.



Также зрители увидят постановку Суорун Омоллоон, «Чороон – сосуд счастья». В произведении рассказывается о мастере по имени Чурумчуку, который делал чорооны (национальный якутский сосуд для хранения и потребления кумыса, который изготавливается из дерева). Но себе их он не оставлял и был беден.



Богиня Иэйэхсит решила помочь парню. Проснувшись, он увидел золотой чороон, невиданной красоты и исполняющий все желания. На радостях созвал Чурумчуку всех соседей и устроил праздник – ысыах. Об этом узнал злой колдун и отобрал волшебный чорон.



Затем мастер решил вернуть сосуд, отправившись к колдуну. Преодолев все преграды, он победил злого волшебника и взял в жёны его дочь. Продолжительность спектакля составляет 50 минут, сообщает пресс-служба Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».



