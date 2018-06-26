Владельца животных оштрафовали
23 июня на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.
Из Тункинского в Джидинский район Бурятии перевозили лошадей без ветеринарных сопроводительных документов. В данном случае допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».
Владелец груза привлечён к административной ответственности по п.1 ст. 10.8 КоАП РФ, наложен штраф, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии перевозили лошадей без документов
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