Борис Будаев из Бурятии провёл мастер-класс в Забайкалье

Он рассказал детям, как добился успехов в спорте



Накануне, 25 июня, в посёлке Забайкальск в одном из залов именитый борец Борис Будаев провёл мастер-класс для юных спортсменов, сообщает группа «Борцы Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте».



Экс-чемпион мира рассказал школьникам о вольной борьбе, также он поведал им о себе - как стал заслуженным мастером спорта, победителем различных соревнований. Борис Будаев провёл здесь и мастер-класс по борьбе.



Справка:



Борис Будаев (27 июля 1957, улус Соёл, Баргузинский район, Бурятская АССР) — советский спортсмен, российский общественный деятель. Заслуженный мастер спорта СССР (1989). Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия.



Родился в многодетной крестьянской семье. Тренировался у тренера по вольной борьбе Фёдора Махутова. В 1982 году окончил факультет физического воспитания Бурятского государственного педагогического института.



В 1979 году в Улан-Баторе завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе среди юниоров.



Чемпион Европы 1982 года, чемпион СССР 1985 года, чемпион мира 1989 года, победитель многих международных турниров. А также четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка мира «Гран при», победитель международного турнира в Лондоне в 1995 году.



В 1996 году стал чемпионом Азии, член олимпийской сборной Узбекистана.



Победитель международного турнира ветеранов планеты в Сан-Франциско в 1998 году, где стал обладателем «Кубка золотых ворот» и «Золотого кубка».



Проводит большую общественную работу по пропаганде спорта, оказывает материальную помощь и содействие в укреплении спортивной базы школ, организации сборов, турниров по вольной борьбе.



В 1994 году избирался депутатом в Народный Хурал Бурятии.



Президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия. В республике проводится международный турнир на призы Бориса Будаева, имеющий категорию «Гран при» и включённый в календарь международной федерации борьбы ФИЛА.

