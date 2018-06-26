МЧС просит соблюдать спокойствие
27 июня в Бурятии пройдёт проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
С 10.00 до 11.00 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторится три раза.
Специалисты МЧС обращаются к жителям и гостям Бурятии с просьбой соблюдать спокойствие.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является одной из основных задач гражданской обороны.
В Республике Бурятия комплексная система экстренного оповещения населения впервые была апробирована в ноябре 2013 года.
Пробные звуковые сигналы сирены «Внимание всем!» были слышны не только в Улан-Удэ, но и в ряде районов.
Завтра в Улан-Удэ завоют сирены
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