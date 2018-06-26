В Бурятии изменится расписание нескольких электричек

Изменения введут с 27 июня по 7 июля



С 27 июня по 7 июля в Бурятии несколько электричек будут следовать по изменённому расписанию.



График движения пригородного поезда № 6631 сообщением Улан-Удэ – Мысовая 27, 29 июня и 1 июля изменится на участке Таловка – Мысовая. На станцию Таловка электропоезд будет прибывать в 9:52, отправляться в 9:53 (вместо 10:06), прибывать на станцию Мысовая в 12:10.



1 и 8 июля поменяется график движения пригородного поезда № 6652 - Улан-Удэ - Петровский завод. В дни следования по воскресеньям электропоезд будет отправляться со станции Улан-Удэ в 9:51 (вместо 9:29), прибывать на станцию Петровский завод в 12:41.



2 июля изменится график движения пригородного поезда № 6651 сообщением Петровский завод – Улан-Удэ. В дни следования по понедельникам электропоезд будет отправляться от станции Петровский завод в 5:33 (вместо 5:09), прибывать на станцию Улан-Удэ в 8:16.



29 июня и 6 июля пригородный поезд № 6650 сообщением Улан-Удэ – Петровский завод будет следовать до станции Челутай. В дни следования по пятницам электропоезд будет отправляться со станции Улан-Удэ в 18:18 (вместо 17:20) и прибывать в Челутай в 19:53.



30 июня и 7 июля пригородный поезд № 6649 сообщением Петровский завод – Улан-Удэ будет следовать от станции Челутай. В дни следования по субботам электропоезд будет отправляться из Челутая в 10:05 и прибывать на станцию Улан-Удэ в 11:36, сообщает пресс-служба ВСЖД.







