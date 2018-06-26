В Бурятии выбрали «Красу в погонах»

Конкурсантки танцевали и дефилировали в вечерних нарядах



В Северобайкальске прошёл конкурс «Краса в погонах - 2018». Традиционно, в нём приняли участие сотрудники МО МВД России «Северобайкальский». Конкурсантки рассказали о себе и своей профессии, продефилировали в наряде, созданном из подручных средств, и продемонстрировали женственность и красоту в вечернем платье.



Свои таланты каждая из девушек могла проявить, исполнив творческий номер. В этот раз конкурсантки вдохновили зрителей вокальными композициями и зажигательными танцами.



По итогам всех этапов победительницей конкурса «Краса в погонах - 2018» стала инспектор по исполнению административного законодательства Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте лейтенант полиции Алёна Хахалова. В конкурсе ей помогал супруг Сергей - сотрудник полиции, оперативный дежурный МО МВД России «Северобайкальский» - и двое сыновей.



Оригинальная визитная карточка, платье из фольги и испанский танец не оставили жюри и зрителей равнодушными. Поддержка и помощь семьи принесла Алёне победу в конкурсе.



Остальные участницы были удостоены званий по специальным номинациям. Так, следователь СО МО МВД России «Северобайкальский» капитан юстиции Анастасия Витязева стала победительницей в номинации «Краса доблести», аналитик ОУР МО МВД России «Северобайкальский» Мария Городецкая - в номинации «Краса совершенства», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

