В Бурятии пройдёт международная конференция по агротуризму

Предусмотрены круглые столы, мастер-классы и тренинги



В Улан-Удэ с 29 июня по 3 июля БГСХА проведёт международную конференцию «Агротуризм в устойчивом развитии сельских территорий», сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.



В мероприятии примут участие члены правительства республики, представители министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, министерства культуры, министерства туризма, ассоциации «Самые красивые деревни России», турбизнеса Бурятии, учёные БГСХА, аграрных вузов России и Чехии.



Работой конференции предусмотрены круглые столы, мастер-классы и тренинги по темам: «Факторы устойчивого развития сельских территорий», «Роль гастрономии в развитии сельского туризма», «Агротуризм», «Маркетинг экологических и региональных продуктов».



3 июля в селе Большой Куналей Тарбагатайского района пройдёт торжественная инаугурация членов Ассоциации «Самые красивые деревни России». Состоится подписание хартии качества и торжественное открытие в селе знака «Самые красивые деревни России».

