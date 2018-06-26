Предусмотрены круглые столы, мастер-классы и тренинги
В Улан-Удэ с 29 июня по 3 июля БГСХА проведёт международную конференцию «Агротуризм в устойчивом развитии сельских территорий», сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
В мероприятии примут участие члены правительства республики, представители министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, министерства культуры, министерства туризма, ассоциации «Самые красивые деревни России», турбизнеса Бурятии, учёные БГСХА, аграрных вузов России и Чехии.
Работой конференции предусмотрены круглые столы, мастер-классы и тренинги по темам: «Факторы устойчивого развития сельских территорий», «Роль гастрономии в развитии сельского туризма», «Агротуризм», «Маркетинг экологических и региональных продуктов».
3 июля в селе Большой Куналей Тарбагатайского района пройдёт торжественная инаугурация членов Ассоциации «Самые красивые деревни России». Состоится подписание хартии качества и торжественное открытие в селе знака «Самые красивые деревни России».
В Бурятии пройдёт международная конференция по агротуризму
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Показы кино начались в парке имени Жанаева
Предусмотрены круглые столы, мастер-классы и тренинги
Студенты экономического факультета «сельхозки» ждут от вуза гарантий
Пожар унёс две жизни и оставил семью без крова
Приятели рассказали, что решили сделать «что-нибудь безумное»
Мужчина не может найти работу
Также здесь состоится мастер-класс
На конференцию приедут гости из разных городов России, стран
Житель Бурятии выложил видео с прогулки по «Дороге долгой жизни», которая находится рядом с буддийским храмом
Жителям окажут материальную и психологическую поддержку
Учёные изучили отложения на дне озера
Заезды прошли на патрульных автомобилях
Владимир Васкевич также презентует горожанам собственную книгу
Соревновалось более 30 спортсменов из 8 регионов России
Медаль «За особые успехи в учении» получили на площади Советов 295 человек. ФОТО