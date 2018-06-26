В Улан-Удэ пройдёт вечер танцев

Также здесь состоится мастер-класс



30 июня, в эту субботу, в парке имени Жанаева в Улан-Удэ пройдёт танцевальный вечер. На празднике проведут и мастер-класс.



- Навыки, которые вы получите, пригодятся вам на всю жизнь, вы научитесь понимать партнера, слышать и слушать, взаимодействовать, - отмечают организаторы мероприятия.



Начало вечера в 18.00.

