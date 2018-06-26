Также здесь состоится мастер-класс
30 июня, в эту субботу, в парке имени Жанаева в Улан-Удэ пройдёт танцевальный вечер. На празднике проведут и мастер-класс.
- Навыки, которые вы получите, пригодятся вам на всю жизнь, вы научитесь понимать партнера, слышать и слушать, взаимодействовать, - отмечают организаторы мероприятия.
Начало вечера в 18.00.
В Улан-Удэ пройдёт вечер танцев
Общество, Фото:
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