К 90-летию первого искусствоведа Бурятии пройдёт конференция

На конференцию приедут гости из разных городов России, стран



27-28 июня состоится всероссийская научно-практическая конференция «Научное наследие Инессы Соктоевой в свете актуальных проблем современного изобразительного искусства Бурятии».



Целью конференции является объединение исследователей для всестороннего освещения и обсуждения проблем, связанных с изучением художественных процессов сибирского региона.



Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Инессы Соктоевой, известного ученого-искусствоведа Бурятии и России, заслуженного деятеля искусств РФ и РБ, кандидата искусствоведения, почётного академика Российской академии художеств, члена Союза художников России, члена Ассоциации искусствоведов. Её научный вклад в историю искусства России, и, особенно, в историю бурятского изобразительного искусства, неоценим.



Инесса Соктоева — автор многочисленных научных работ и монографий, руководитель научных и выставочных проектов. Она создала методологию научного исследования истории развития изобразительного искусства Бурятии, которой в настоящее время пользуются исследователи бурятского и восточного искусства, воспитала замечательную плеяду молодых искусствоведов из разных областей Сибири и зарубежья. Научные идеи Соктоевой позволили увидеть немало важных связей в историческом развитии искусства Бурятии с этнографией, фольклором, генезисом традиций кочевых народов Центральной Азии.



В работе примут участие ведущие научные, творческие, образовательные организацим Бурятии, Молдовы, Монголии, Китая, Японии, городов Москвы, Санкт-Петербурга.



Вход свободный, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



Программа мероприятия представлена на сайте Национального музея - http://muzeyrb.ru/2018/06/25/programma-vserossiyskoy-nauchno-prak/

