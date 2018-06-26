В Улан-Удэ открывают центр помощи семьям с детьми

Жителям окажут материальную и психологическую поддержку



В Улан-Удэ по улице Геологическая 15 сегодня открывается центр помощи семьям с детьми.



Проект «Дети Байкала» был поддержан на российском уровне в рамках всероссийского конкурса президентских грантов в номинации социальные услуги населению, прошедшего осенью 2017 года.



Общая сумма проекта – 3800 тысяч рублей, его продолжительность составит 9 месяцев. В настоящее время в помещении центра продолжаются ремонтные работы и организационная работа по обеспечению материальной базы. С марта по июнь в центре уже обслужено более 100 человек, получивших консультации юриста, психолога, материальную помощь. Всего до конца года планируется помочь примерно 400 людям.



Проект «Дети Байкала» - это центр социальной помощи семьям с детьми нового формата. Учреждение оказывает социальную поддержку семьям с детьми, в том числе и беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: материальную поддержку - продукты, вещи первой необходимости, лекарства и др., помощь в поиске работы, обеспечении временного жилья, психолого-педагогическую и юридическую помощь.



По договорённости с республиканскими и городскими социальными учреждениями в центре смогут временно проживать семьи с детьми, прибывающими в столицу на обследование и амбулаторное лечение, для решения правовых, трудовых и других проблем семейного жизнеобеспечения. Основной контингент центра – многодетные, малообеспеченные, неполные семьи с детьми и беременные женщины Улан-Удэ и Бурятии.



Приём в центр будет проходить по направлениям администраций районов, рекомендациям социальных ведомств и иных учреждений, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.





