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25 Июня

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Незрячий путешественник проведёт в Улан-Удэ мотивационный мастер-класс

Незрячий путешественник проведёт в Улан-Удэ мотивационный мастер-класс
Общество, 
Владимир Васкевич также презентует горожанам собственную книгу

24 июля улан-удэнцы смогут встретиться с путешественником и мотивационным спикером из Екатеринбурга Владимиром Васкевич. Будучи незрячим, он проехал 20 стран автостопом, на яхтах.

25 июня началось его новое путешествие от Калининграда до Владивостока на попутных машинах. В 15 городах по пути следования он хочет встретиться с молодёжью и инвалидами и рассказать свою историю успеха, преодоления и о том, как он путешествует, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

На мастер-классе «Путешествие без границ» он расскажет о том, как слепой может путешествовать самостоятельно (Европа, Азия, Карибские острова); как решиться на самостоятельное путешествие и что для этого нужно; как ставить цели и достигать их, несмотря ни на какие трудности и о многом другом.

Кроме того, он презентует собственную одноимённую книгу, в которой собраны рекомендации по повышению личной эффективности, инструкция по разработке своего собственного путешествия, различные полезные советы.

Встреча с путешественником состоится 24 июля в 15:00 в Национальной библиотеке, зал заседаний. Вход свободный.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году путешественник с сотрудницей Свердловского областного центра реабилитации инвалидов Верой Золотарёвой таким же образом добрались до Байкала. За 7дней участники экспедиции преодолели 3500 километров на 25 попутных машинах. 
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