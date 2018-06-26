Владимир Васкевич также презентует горожанам собственную книгу
24 июля улан-удэнцы смогут встретиться с путешественником и мотивационным спикером из Екатеринбурга Владимиром Васкевич. Будучи незрячим, он проехал 20 стран автостопом, на яхтах.
25 июня началось его новое путешествие от Калининграда до Владивостока на попутных машинах. В 15 городах по пути следования он хочет встретиться с молодёжью и инвалидами и рассказать свою историю успеха, преодоления и о том, как он путешествует, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
На мастер-классе «Путешествие без границ» он расскажет о том, как слепой может путешествовать самостоятельно (Европа, Азия, Карибские острова); как решиться на самостоятельное путешествие и что для этого нужно; как ставить цели и достигать их, несмотря ни на какие трудности и о многом другом.
Кроме того, он презентует собственную одноимённую книгу, в которой собраны рекомендации по повышению личной эффективности, инструкция по разработке своего собственного путешествия, различные полезные советы.
Встреча с путешественником состоится 24 июля в 15:00 в Национальной библиотеке, зал заседаний. Вход свободный.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году путешественник с сотрудницей Свердловского областного центра реабилитации инвалидов Верой Золотарёвой таким же образом добрались до Байкала. За 7дней участники экспедиции преодолели 3500 километров на 25 попутных машинах.
Незрячий путешественник проведёт в Улан-Удэ мотивационный мастер-класс
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выступят ведущие учёные трёх стран
Мужчина потерял память после инсульта и ищет родственников
Они участвуют в игре «почитай собачке»
Специальным гостем станет команда Высшей лиги КВН «Раисы»
На утро 26 июня в лесах Бурятии действующих лесных пожаров не зарегистрировано
Жительница Бурятии, которая воспитала четверых собственных детей, приняла «под крыло» ещё семерых
Часть доходов от их работы уходит в счёт государства
Жители Бурятии распространяют мемы о поражении сборной России
Сельские власти обязали обезопасить населённые пункты
Мужчина опрометчиво одолжил своей знакомой крупную сумму
Тысячи улан-удэнцев пришли посмотреть трансляцию на Центральном стадионе. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Начальнику республиканского УФСИН внесено представление
Участники состязаний определены, заявки поданы
По данным Бурятского Гидрометцентра, 26 июня в республике местами кратковременные дожди, грозы
Общество, 25.06.2018
Керамист‐самоучка из Иркутска сам ремонтирует ямы на городских тротуарах с помощью плитки ручной работы, сообщил «360»