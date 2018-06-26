Наездница из Бурятии боролась за поездку на специальную Олимпиаду

Соревновалось более 30 спортсменов из 8 регионов России



В селе Грановщина Иркутской области прошла всероссийская спартакиада специальной Олимпиады России по конному спорту. Победители представят Россию на всемирных специальных Олимпийских играх. Участие в соревнованиях приняло больше 30 спортсменов из 8 регионов России.



В числе участников состязаний оказались наездники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Бурятии, Владимирской, Сахалинской, Иркутской областей. Бурятии на Олимпиаде представляла Анастасия Вазанова.



В программе соревнований было несколько олимпийских дисциплин: рабочая тропа, выездка, английская езда, гонки вокруг шестов и восьмёрки вокруг бочек.



Победители соревнований представят Россию в Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах. Для конников в сборной лишь четыре места, так что среди занявших первые места во всех видах программы проведут жеребьёвку.



Специальная олимпиада – это соревнования для людей с нарушениями интеллекта. В 2018-м году этому движению исполняется 50 лет, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.





