«Победа и гордость»: Улан-удэнским выпускникам вручили золотые медали













- Медаль «За особые успехи в учении» - это результат вашей самоотверженной учёбы, трудолюбия, упорства, стремления к высоким достижениям. Это ваша первая взрослая победа, которая стала возможной благодаря совместной плодотворной работе педагогов и, конечно же, ваших родителей. Именно они все эти годы оказывали вам всестороннюю помощь и поддержку, делились с вами своими знаниями, умениями, радовались вашим открытиям и успехам, - сказал мэр Улан-Удэ Александр Голков. - Медаль «За особые успехи в учении» - это результат вашей самоотверженной учёбы, трудолюбия, упорства, стремления к высоким достижениям. Это ваша первая взрослая победа, которая стала возможной благодаря совместной плодотворной работе педагогов и, конечно же, ваших родителей. Именно они все эти годы оказывали вам всестороннюю помощь и поддержку, делились с вами своими знаниями, умениями, радовались вашим открытиям и успехам, - сказал мэр Улан-Удэ Александр Голков.













В этом году оказалось на 64 медалиста больше, чем в прошлом. По последним данным, из 35 стобалльников региона по ЕГЭ 28 – выпускники Улан-Удэ.



После поздравлений 295 выпускникам вручили золотые медали. Как говорят сами молодые улан-удэнцы, это один из самых радостных дней в их жизни.



- Я никогда не забрасывала учёбу, поэтому, может быть, не было таких грандиозных усилий. С 10 класса я к этому шла, и планомерно, постепенно – оценка за оценкой, как бы добиваешься своей медали, - поделилась своими мыслями Виктория Цынгуева, выпускница лицея-интерната № 61. В этом году оказалось на 64 медалиста больше, чем в прошлом. По последним данным, из 35 стобалльников региона по ЕГЭ 28 – выпускники Улан-Удэ.После поздравлений 295 выпускникам вручили золотые медали. Как говорят сами молодые улан-удэнцы, это один из самых радостных дней в их жизни.- Я никогда не забрасывала учёбу, поэтому, может быть, не было таких грандиозных усилий. С 10 класса я к этому шла, и планомерно, постепенно – оценка за оценкой, как бы добиваешься своей медали, - поделилась своими мыслями Виктория Цынгуева, выпускница лицея-интерната № 61.

















- Радость, победа, гордость – так можно описать мои ощущения. Родителя гордятся – это здорово! - подчеркнул Алексей Ловцов, школа № 42.



В прошлом году награду получили 232 человека.

- Радость, победа, гордость – так можно описать мои ощущения. Родителя гордятся – это здорово! - подчеркнул Алексей Ловцов, школа № 42.В прошлом году награду получили 232 человека.

























































Сегодня, 26 июня, на площади Советов состоялось вручение золотых медалей выпускникам Улан-Удэ. Перед торжественным событием для всех пришедших выступил ансамбль с творческим номером. Затем счастливчиков, получающих в этом году награды, поздравили первые лица республики и города.