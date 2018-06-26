В Бурятии уничтожат 15 кг баранины

Мясо незаконно пытались ввезти в республику



23 июня в Наушках проверили поезд, который шёл из Монголии в Россию, сообщили в пресс-службе управления Россельхозназдора по Иркутской области и Бурятии.



Во время проверки нашли нарушения российского законодательства в области ветеринарии: гражданка Монголии пыталась ввезти около 15 килограммов баранины.



Продукцию запрещено импортировать в Россию ввиду сложной эпизоотической ситуации на территории Монголии по таким опасным болезням, как ящур, оспа овец и коз, чума мелких жвачных животных.



В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Мясо изъято и подлежит уничтожению.

