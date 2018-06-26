Полицейский в Забайкалье не выполнил требования прокурора

Сотрудник транспортной полиции оштрафован



Борзинская транспортная прокуратура выявила нарушение закона об оперативно-розыскной деятельности по одному из дел коррупционной направленности.



Оперуполномоченный Борзинского линейного отдела МВД на транспорте в течение двух месяцев не принимал никаких мер по исполнению требований прокурора и нарушения не устранил.



Поэтому на сотрудника возбудили дело об административном правонарушении за неисполнение требований прокурора. Мировой суд признал полицейского виновным и назначил штраф 2 тысячи рублей.



Кроме этого, он был привлечён руководством к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



