Мужчина потерял память после инсульта и ищет родственников
В приюте санкт-петербургской«Ночлежки» живёт Анатолий Орлов из Улан-Удэ. После инсульта мужчина потерял память. Но точно знает, что раньше не жил на улице и 25 лет работал массажистом, сообщается на странице благотворительной организации в соцсети.
- Мы публикуем фото Анатолия, чтобы попробовать найти его знакомых или родственников из Улан-Удэ. Дорогие люди, распространите, пожалуйста, этот пост. Знаем, что социальные сети творят чудеса, - пишет «Ночлежка».
После инсульта у Анатолия не восстанавливается зрительная память: он читает слово или текст, но когда закрывает глаза, то не видит ни букв слова, которое читал, ни образа, который слово обозначает. Ему подарили плеер с песнями Елены Ваенги, чтобы он смог слушать и петь знакомые ему тексты, а потом читать их. По словам медиков, это может в восстановлении зрительной памяти.
Информация активно распространяется через соцсети, мессенджеры и СМИ. Организаторы поиска надеются, что в скором времени родственники найдутся. Благотворительная организация находитсяна улице Боровая 112 «Б» в Санкт-Петербурге.
Справка:
Благотворительная организация «Ночлежка» с 1990 года помогает бездомным людям в Петербурге вернуться к обычной жизни. Их кормят, обогревают, помогают с документами, трудоустройством, оформлением инвалидностей и прочее. Негосударственная организация самостоятельно изыскивает финансы для содержания собственных проектов: собирают пожертвования, ищут спонсоров, выигрывают гранты, оформляют субсидии.
Улан-удэнец потерял память в Санкт-Петербурге
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