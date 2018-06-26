В Улан-Удэ для замкнутых детей проводят занятия с собакой

Они участвуют в игре «почитай собачке»



В этом году в библиотеке - филиале №16 в Улан-Удэ стали проводить занятия по канистерапии, в рамках которой дети учатся преодолевать замкнутость и развивают технику чтения. Для участников мероприятия проводят игру «почитай собачке», сообщает Централизованная библиотечная система Улан-Удэ.



- Собака является идеальным слушателем, который не станет смеяться или шутить над читающим, не станет комментировать и мешать рассказчику, - сообщают организаторы.



Справка:



Канистерапия - разновидность энималтерапии - метод лечения и реабилитации, с использованием специально отобранных и обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и социальной реабилитации.



Существуют программы для слепых и слабовидящих детей для их общего развития, повышения интереса к познанию внешнего мира.

