Они участвуют в игре «почитай собачке»
В этом году в библиотеке - филиале №16 в Улан-Удэ стали проводить занятия по канистерапии, в рамках которой дети учатся преодолевать замкнутость и развивают технику чтения. Для участников мероприятия проводят игру «почитай собачке», сообщает Централизованная библиотечная система Улан-Удэ.
- Собака является идеальным слушателем, который не станет смеяться или шутить над читающим, не станет комментировать и мешать рассказчику, - сообщают организаторы.
Справка:
Канистерапия - разновидность энималтерапии - метод лечения и реабилитации, с использованием специально отобранных и обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и социальной реабилитации.
Существуют программы для слепых и слабовидящих детей для их общего развития, повышения интереса к познанию внешнего мира.
В Улан-Удэ для замкнутых детей проводят занятия с собакой
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