Два села в Бурятии не были защищены от лесных пожаров

Сельские власти обязали обезопасить населённые пункты



Баргузинский районный суд удовлетворил иск прокурора Курумканского района о понуждении администрации сельского поселения «Барагхан» обеспечить противопожарный разрыв.



Установлено, что между селами Барагхан и Галгатай до лесного массива отсутствует минимально допустимое противопожарное расстояние, обеспечивающее защиту строений населённых пунктов от возгораний в лесу.



Исковые требования прокурора судом удовлетворены, решение в законную силу не вступило. В настоящее время ответчик принимает меры по устранению выявленных нарушений закона, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.





Читают сейчас

В Бурятии прогнозируют дожди Общество, По данным Бурятского Гидрометцентра, 26 июня в республике местами кратковременные дожди, грозы



Житель Иркутска ставит яркие заплатки из плитки на ямы городских тротуаров Общество, Керамист‐самоучка из Иркутска сам ремонтирует ямы на городских тротуарах с помощью плитки ручной работы, сообщил «360»

На центральной улице Улан-Удэ открылась «уличная» консультация МВД Общество, В очередной раз сотрудники отдела по вопросам миграции управления МВД по Улан-Удэ на «Арбате» провели прием граждан по вопросам замены и выдачи паспортов

Полицейские Бурятии выявили лучшего в стрельбе, подтягивании и беге Общество, В МВД Бурятии прошло лично-командное первенство по общефизическому многоборью. Для участия в соревнованиях на стрелковый полигон прибыло 8 команд в составе 32 участников

Грозовая неделя пришла в Восточную Сибирь Общество, Кратковременные дожди с грозами, переменчивая погода и небольшое повышение температуры ожидают регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра

Победу футболистам России над Уругваем предсказал енот из Иркутска Общество, Победу сборной России над соперниками из Уругвая в матче чемпионата мира по футболу, который состоится 25 июня 2018 года, предсказал Енот Нафаня из Иркутского зоосада

20 блогеров приехали в Читу, чтобы снять трэвел-шоу о Сибири Общество, Двадцать блогеров, журналистов и специалистов в сфере межнациональных отношений приехали в Читу в рамках этнотуристической экспедиции «Маршруты России»

Очевидцы засняли «неопознанное» чёрное кольцо над селом в Забайкалье Общество, Неопознанный объект завис над забайкальским селом Чара вечером 24 июня, сообщил ИА «Чита.Ру» участник проекта «Стань известным репортёром»

Иркутяне выехали в Африку на «Оке» Общество, Иркутяне Константин Леонов и Алексей Мещеряков 22 июня отправились из посёлка Листвянка в Иркутском районе в Африку на автомобиле «Ока»