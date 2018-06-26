Мужчина опрометчиво одолжил своей знакомой крупную сумму
Судебные приставы взыскали жителю Улан-Удэ свыше одного миллиона рублей, которые он одолжил знакомой. Женщина должна была вернуть крупную сумму в течение двух месяцев. Однако она не отдала долг даже спустя три года, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Отстаивать нарушенные права мужчине пришлось в суде. Суд обязал заёмщицу вернуть долг, а также около 300 тысяч рублей процентов за пользование чужими средствами.
Дело с возвратом крупной суммы сдвинулось с мёртвой точки с момента возбуждения исполнительного производства. Как только с расчётных счетов начали списываться денежные средства, женщина поспешила оплатить задолженность в полном объёме.
– На сегодняшний день взыскателю перечислено около 1 миллиона 400 тысяч рублей основного долга и процентов за пользование чужими средствами. Однако, несмотря на то, что женщина рассчиталась по своим обязательствам, ей предстоит оплатить 97 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения, - комментирует Александр Мункуев, начальник Железнодорожного отдела управления ФССП по Бурятии.
За пять месяцев текущего года несознательные должники пополнили федеральный бюджет на 55 миллионов рублей. Такую сумму в виде исполнительского сбора взыскали судебные приставы Бурятии с граждан и организаций.
Улан-удэнка взяла в долг миллион и не собиралась отдавать
Общество, Фото:
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